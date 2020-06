Haaland regresa y con un gol agónico el Dortmund mantiene la ilusión

La victoria del Dortmund, además, favorece al Werder Bremen que, con una goleada por 5-1 ante el Paderborn, alcanzó en puntos al Fortuna y solo queda un tanto por debajo en el balance de goles, lo que puede hacer más reñida la lucha contra el descenso en las últimas tres jornadas.

El Fortuna enredó al Dortmund con un buen planteamiento defensivo que a lo largo del primer tiempo casi no le dejó caminos abiertos para llegar a puerta.

A lo largo del primer tiempo solo hubo una ocasión clara, en los pies de Achraf Hakimi en una jugada de contragolpe en el minuto 18 tras una recuperación de balón de Mats Hummels.

Achraf, a centro de Hazard, quedó solo frente al meta Florian Kastenmeier que alcanzó a atravesar una pierna en el disparo del marroquí.

De resto, hubo un par de llegadas al área de Julian Brandt que no llevaron ningún peligro.

In case you missed the Haaland goal, here it is pic.twitter.com/sJHFXBJURa

— Akinola Daniel (@digitalsavvyguy) June 13, 2020