A pesar de su ausencia en el campo, Haaland, con nueve partidos perdidos por lesión en la temporada, comparte la cima de la tabla de goleadores de la liga con 14 tantos. Su regreso a los entrenamientos tras marcar cinco goles en la Liga de Campeones añade expectación a su futuro.

En las últimas noticias, el nombre de Haaland ha resonado en el FC Barcelona. Según ElNacional.cat, Joan Laporta, presidente blaugrana, estaría considerando la venta de Raphina, Koundé y Robert Lewandowski para financiar el fichaje del noruego.

Además, en Argentina, Néstor Gorosito comparó a Haaland con el exdelantero de Boca Juniors, Martín Palermo. Aunque elogió la velocidad de Haaland, destacó la habilidad superior de Palermo en el juego aéreo y su agudo instinto goleador. Gorosito concluyó que, a pesar de la extraordinaria capacidad goleadora de Haaland, no lo considera un “crack” y admitió que no se sentaría a ver un partido solo por su participación.

“Haaland es más rápido de lo que era Martín, pero Martín me parece mejor cabeceador de lo que es Haaland y con mucho olfato de gol. Un ganador por su personalidad. Es extraordinario en hacer goles, pero no es un crack. No me sentaría a ver un partido por el simple hecho de que juegue él.”, dijo Gorosito.

En resumen, Haaland, a pesar de su ausencia en el terreno de juego, sigue generando titulares y especulaciones sobre su futuro, mientras su impacto trasciende las fronteras del fútbol británico.