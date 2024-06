Las grandes ausencias que presentará la próxima Eurocopa demuestran la dificultad que tiene esta competencia, el no clasificarse, las lesiones, mal rendimiento o decisiones técnicas contextualizan la falta de estos talentos que no disfrutarán de competir en el torneo más importante del viejo continente.

Thibaut Courtois (Bélgica)

Una de las grandes sorpresas de la lista de convocados de la selección de Bélgica fue el no incluir al arquero del Real Madrid. El seleccionador Domenico Tedesco comunicó: “Fue honesto, fue claro. Conoce su cuerpo (…). La última información que tenemos es que no está preparado para la Eurocopa", pese a ser uno de los mejores en la victoria del cuadro madridista en la reciente final de Champions, no le alcanzó para formar parte de esta Eurocopa.

Pablo Martín "Gavi" (España)

Su ligamento lateral interno de la rodilla derecha roto ha evitado que el juvenil jugador del FC Barcelona juegue la gran cita, había disputado 26 partidos con la selección dejando la posibilidad abierta a ser tomado en cuenta, pero su lesión cuando jugaba con España el pasado 19 de noviembre del 2023 lo dejó afuera de las canchas y seguirá sin pisar el césped por unos cuantos meses más.

Erling Haaland (Noruega)

La selección de Noruega no logró clasificarse al quedarse en tercer lugar de su grupo con España y Escocia por delante, el astro del Manchester City que logró ser dos veces seguidas el máximo goleador de la Premier League, al igual que el Mundial 2022 no podrá ser parte del espectáculo.

Frenkie De Jong (Países Bajos)

El centrocampista del Barcelona sufrió una lesión en el tobillo en el Clásico contra el Real Madrid el pasado 21 de abril, en la concentración neerlandesa se confirmó su baja y fue uno de los descartados por Ronald Koeman, evitando jugar por segunda vez el prestigioso torneo europeo.

Mats Hummels (Alemania)

Pese a su destacable rendimiento en la pasada edición de la Uefa Champions League, llevándose dos premios al jugador del partido en las semifinales contra el Paris Saint Germain, el seleccionador alemán Julian Nagelsmann terminó dejándolo afuera de su convocatoria, buscando rejuvenecer el plantel teutón.