Haaland y Mbappé, ¿hacia el relevo de Cristiano Ronaldo y Messi?

Haaland y Mbappé se robaron el show en la jornada de la Champions League. (Foto Prensa Libre: AFP y EFE)

Los jóvenes lobos hambrientos

En un momento en el que la Champions parece estar ante un cambio de era con la renovación de su formato a partir de 2024, en el terreno de juego también se avecinan cambios por imperativo generacional.

Mbappé (22 años) y Haaland (20 años) parecen compartir la ‘pole position’ para asumir el papel de superestrellas mundiales que desde hace más de una década se reparten Messi (33 años) y Cristiano Ronaldo (36 años).

El martes, Mbappé firmó para el París Saint-Germain el primer triplete de un jugador visitante en Champions en el Camp Nou desde el ucraniano Andrei Shevchenko en 1997.

Con sus tres tantos contribuyó al triunfo 4-1 del PSG sobre el Barcelona, que queda en una situación crítica a la espera del partido de vuelta en el Parque de los Príncipes.

El miércoles fue el turno del astro noruego del Borussia Dortmund: Haaland consiguió un doblete y el equipo germano ganó 3-2 en su visita al Sevilla.

“Cuando vi a Mbappé marcar tres goles ayer, me motivó. ¡Así que le doy las gracias!”, sonrió Haaland tras el partido.

Los elogios han llovido sobre ambos por su gran arranque en las rondas de eliminación directa de esta Liga de Campeones.

“Creo que el PSG tiene a una futura gran estrella, que va a estar al nivel de Leo o de Cristiano”, afirmó el martes el atacante francés del Barça Antoine Griezmann, compañero de selección de Mbappé.

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, admitió que el ‘cyborg’ del Borussia Dortmund (1,94 m) es “uno de los mejores jugadores del mundo en ataque”.

Haaland está a apenas uno de igualar el récord de Mbappé, de 19 tantos, en número de goles conseguidos en la Liga de Campeones antes de cumplir los 21 años. A esa edad, Messi llevaba ocho tantos en el máximo torneo europeo y Cristiano ninguno.

“Es un traspaso de poderes. Podría ser la próxima rivalidad que dure diez años”, estimó el exdefensa internacional inglés Rio Ferdinand, comentarista para la cadena británica BT Sport.

“El relevo: Mbappé y Haaland roban el papel estelar a Messi y Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones”, resumió en Alemania Sportschau, célebre programa deportivo de la cadena pública ARD.

En España, los internautas debaten sobre a cuál de los dos debería fichar el Real Madrid para cubrir el enorme hueco vacío dejado por la salida de Cristiano Ronaldo en 2018 rumbo a la Juventus.

Los viejos leones amenazados

Entre Messi y Cristiano Ronaldo suman once Balones de Oros y nueve Ligas de Campeones.

Su hegemonía ha sido total desde hace más de una década y su rivalidad es ya legendaria, pero esta temporada podrían verse relegados a pelear por las migajas del pastel.

Sus equipos perdieron en la ida de los octavos. El Barça de Messi, con su 4-1 en contra como local, tiene muy complicado seguir en esta Liga de Campeones.

La actitud del argentino el martes, resignado y silencioso, contrasta con el enfado de CR7 tras la derrota del miércoles de la Juventus por 2-1 en Oporto.

En el descuento, el portugués reclamó en vano un penal tras un contacto de un defensor de los ‘Dragones’. Pero la prensa italiana subrayaba este jueves el partido fallido del astro.

“Mbappé no le motivó. Parecía casi querer imitar a Messi. Fuera penal o no, no hay excusas”, opinó La Gazzetta dello Sport.

Messi, que finaliza contrato en junio, está rodeado de rumores sobre su salida del Barça, mientras que la Juventus de Cristiano Ronaldo no tiene un panorama claro ni en Italia, donde podría no ganar la Serie A por primera vez desde 2011.

Individualmente, eso sí, Messi (20 goles) y Cristiano Ronaldo (23) tienen unos números globales similares a Haaland (25) y Mbappé (21) esta temporada.

¿Ha llegado la hora del relevo o es demasiado precipitado darlo por hecho?