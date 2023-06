“HEY, ¡TRES A CERO!”: McKennie le envía un mensaje a México tras la roja y la patada descalificadora de César Montes (Video)

Si bien el resultado y la pobre imagen de México han sido tema de conversación entre aficionados, periodistas y expertos del futbol, también lo ha sido la “patada descalificadora” de César Montes a Weston McKennie.

Transcurría el minuto 68 del partido cuando Estados Unidos se lanzaba al ataque. McKennie conducía el balón e intentaba acercarse al área rival, cuando fue tumbado por César Montes; el árbitro le mostró la tarjeta roja en ese instante en medio de la bronca entre los jugadores de ambas selecciones.

Patada descalificadora de César Montes que termina en escándalo durante Estados Unidos 3 México 0 por la CONCACAF Nations League. pic.twitter.com/mbj8vOUlEK — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 16, 2023

También fue expulsado McKennie por su agresiva reacción. Después fueron expulsados Sergiño Dest y Gerardo Arteaga (minuto 85).

Otro ángulo del encontronazo de Sergiño Dest y Gerardo Arteaga. 🇺🇸🇲🇽 📹 _andrewjlopez pic.twitter.com/6NCpKPBwaB — Mente Futbolera (@somoslamente) June 16, 2023

Horas después del partido, Weston McKennie utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a México: “Gutted for the red but HEY TRES A CERO!!!! This is our team!! Proud of the guys ❤️🤍💙 (Molesto por la roja pero, HEY TRES A CERO!!!! Este es nuestro equipo!! Orgulloso de los chicos)”.

El mediocampista Weston McKennie y el lateral Sergiño Dest no estarán el domingo por las rojas directas que vieron ante México, en la final de la Liga de Naciones contra Canadá.