Holanda gana a Inglaterra por 3-1 en la prórroga y jugará final de Liga de las Naciones

Marcus Rashford adelantó a Inglaterra en el marcador al transformar un penal (32), antes de que Matthijs de Ligt hiciera el 1-1 de cabeza (72).

Ya en la prolongación, Kyle Walker marcó en propia puerta (97) poniendo el 2-1 para Holanda y Quincy Promes hizo el 3-1 definitivo (113).

La tormenta que cayó durante la tarde en el estadio Afonso Henrique de Guimaraes se reprodujo sobre un terreno de juego húmedo y rápido con dos selecciones volcadas hacia la portería contraria.

Los ‘Orange’ tuvieron más el control del balón con Frenkie de Jong bien plantado en el centro del campo distribuyendo el juego y la garantía atrás de un Virgil Van Dijk que volvió a controlar bien las llegadas de los atacantes contrarios.

Pero cuando más dominaba y presionaba la selección holandesa en la primera parte Matthijs de Ligt derribó a Marcus Rashford en el área,.

Kyle Walker’s own goal and Quincy Promes' strike in extra-time sends Netherlands into the Nations League final! #netherlands 3-1 #England pic.twitter.com/QVt87ej2tX

El árbitro no dudó en señalar el punto de penal y el propio Rashford se encargó de transformar la pena máxima (32).

A la vuelta del descanso, Holanda salió a presionar y fue encerrando poco a poco a Inglaterra en su área.

Apareció entonces De ligt elevándose entre una nube de defensores para rematar de cabeza un córner y hacer el empate 1-1 (73), resarciéndose del error del penal.

Matthijs de Ligt 🇳🇱 scored two goals in his last two internationals (goals vs. Germany and England). #NEDENG #NationsLeaguepic.twitter.com/lWKGsHrsjN

— Tomasz Błasiak (@sportsfan_pl) June 6, 2019