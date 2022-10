“Hoy somos del Viktoria Plzen”: con memes, aficionados del Barcelona ruegan por un milagro para no irse a la Europa League

Sin embargo, entre tanta angustia y hasta tristeza, los aficionados han recurrido a los memes para utilizarlos como bálsamo y suavizar un poco la tensa situación.

“Cadena de oración para que el Viktoria Plzen empate o gane al Inter”, tuiteó un internauta junto a unos emojis de unas velas.

Hubo otros que hasta le recomendaron al Viktoria Plzen una táctica muy curiosa para no dejarse anotar contra el Inter: echar todo el equipo atrás:

Que no tenga sentido Viktoria Plzen, que no lo tenga pic.twitter.com/HBKSssI0na

“Dejo de ser culé para hinchar a muerte por el Viktoria Plzen”, escribió otro aficionado más atrevido.

Sin embargo, hubo quienes analizan el panorama de una forma más realista y se resignan a pensar que el equipo checo no podrá contra el poderío del Inter de Milán:

Te compartimos más de los memes que inundaron las redes sociales este miércoles:

si Viktoria Plzen tiene millones de fans yo soy uno de ellos. si Viktoria Plzen tiene 10 fans yo soy uno de ellos. si Viktoria Plzen tiene solo un fan, ese soy yo. si Viktoria Plzen no tiene fans eso significa que ya no estoy vivo. pic.twitter.com/bExDQgnD20

Barcelona fans preparing Viktoria Plzen for their match against Inter Milan tonight.

Just imagine if Viktoria Plzen somehow beats Inter Milan, but on the other hand, Barcelona loses to Bayern Munich as usual. 👀😂 pic.twitter.com/bHAea3uf4y

— ESPN FC (@ESPNN_FC) October 26, 2022