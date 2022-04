Hubo polémica: Gol anulado, y una posible expulsión no marcada en la remontada del Real Madrid en Sevilla

La primera ocurrió en el minuto 37 del primer tiempo, cuando el marcador ya estaba 2-0 a favor del Sevilla. Anthony Martial, delantero del cuadro andaluz, se escapaba en una posible jugada de peligro y fue cuando Eduardo Camavinga, quién había recibido una tarjeta amarilla minutos antes, realizó una entrada para cortar el avance local. El árbitro no señalo infracción.

“Camavinga no le da al balón, no sé cómo no pita ni falta. No se puede interpretar de otra manera; no lo entiendo, porque es una expulsión clara”, afirmó Rakitic.

Nada?

Martial se va lesionado.

Camavinga estaba amonestado.

El árbitro no dio ni falta.

Para mi era segunda amarilla pic.twitter.com/UppZEG40Dn — Andres Agulla (@aagulla_espn) April 17, 2022

La segunda jugada polémica del encuentro fue ya en el segundo tiempo. Corría el minuto 73 de juego y el Madrid ya había logrado descontar mediante un gol de Rogrygo al inició de los segundos 45 minutos. En la jugada, el árbitro central recurrió al VAR tras apreciar que Vinicuis Jr controló un balón con la mano dentro del área antes de anotar el 2-2 a pase de Lucas Vázquez.

La anotación no subió al marcador y minutos más tarde, Nacho, que recién había ingresado al terreno de juego se encargó de igualar el partido. Karim Benzema terminó por darle la vuelta en el tiempo de descuento (se agregaron 7 minutos) y con ello se consumó la remontada merengue en el campo del Sevilla.

#LaLiga | ¡Increíble lo que pasó en el Sánchez Pizjuan! Era totalmente válido el gol de Vinicius, pero el juez cobró mano. Y un día, Real Madrid, fue perjudicado por el VAR pic.twitter.com/9NKX81ESsm — En el VAR (@EnElVar) April 17, 2022

Otra de las jugadas del encuentro, la afición del Real Madrid pedía penal por una supuesta mano de Diego Carlos en el área tras una jugada en donde impacta con su guardameta.