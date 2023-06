Ilkay Gundogan es nuevo jugador del Barcelona para las dos próximas temporadas

Empezó a jugar en su Gelsenkirchen natal, sede del Schalke 04, y posteriormente le reclutó el Bochum, para su futbol base. Debutó en la Bundesliga de la mano del Núremberg, pero se dio a conocer en el Borussia Dortmund, equipo con el que conquistó el título alemán en la temporada 2011-12 con Jurgen Klopp en el banquillo.

Fue el primer fichaje de Pep Guardiola en el City (2016), club en el que ha jugado en los últimos siete años, y con el que ha conquistado siete ‘Premier League’ y hace unas semanas la Liga de Campeones tras derrotar en la final al Inter de Milán.

Xavi Hernández confiará su proyecto en un experimentado jugador que ayudará en la creación a Pedri, pero también se trata de un centrocampista goleador, ya que en este periodo en Inglaterra ha marcado 60 goles en siete temporadas.

El club azulgrana informará próximamente de los detalles de la presentación de Ilkay Gündoğan, que es el primer fichaje oficial del curso.

Próximamente se esperan los anuncios de Iñigo Martínez, central del Athletic Club, y que también finalizaba contrato; así como la contratación del joven nueve brasileño Vitor Roque, procedente del Athletico Paranaense.

Gundogan es un jugador capaz de aparecer entre líneas y las espaldas de los rivales, con una incorporación desde segunda línea privilegiada.

So happy to join this amazing club 🔵🔴 Can't wait to get this new chapter started 🔥 #ForçaBarça @FCBarcelona pic.twitter.com/BmTDLFusU2

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) June 26, 2023