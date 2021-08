La insólita reacción de un árbitro danés para pedir disculpas por no dar una ley de la ventaja

El equipo local, Vendsyssel, había abierto el marcador a los 3 minutos de juego por medio de Mikkel Wohlgemuth. Con este resultado, el cuadro visitante, buscó por todos los medios empatar el juego. Y le llegó esa oportunidad que la vieron con mucho potencial.

El Fredericia y el Vendsyssel jugaban por la sexta fecha de la segunda división en Dinamarca. Muy pronto esta acción, que era transmitida por la televisión danesa, y que causó la risa de los narradores, se convirtió en un suceso viral.

El juego entre ambas escuadras era determinante para el Fredericia porque quería ubicarse en la primera posición. Los locales marchaban en la octava casilla. El empate de todas formas llegó al minuto 37 por medio de Christian Tue Jensen.

El árbitro salvó la jornada con este resultado, pero eso sí, quedó el acto en que se arrodilló sobre el campo y se llevó las manos a la cabeza, ante la molestia de los perjudicados y las risas de los comentaristas que no podían entender la situación.

This is crazy … referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO

— Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021