Inter Miami de Messi anuncia gira de amistosos: ¡Cuatro países, cinco partidos en menos de un mes!

Vissel Kobe, antiguo club de Andrés Iniesta, agrega un toque especial al enfrentamiento. El icónico mediocampista español se reunirá con antiguos compañeros del Barcelona, Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes compartieron éxitos notables, incluida una Champions League y múltiples títulos de La Liga.

Chris Henderson, director deportivo del Inter Miami, resalta la calidad del desafío ante Vissel Kobe, un club destacado en Asia tras ganar la J1 League en una temporada histórica. Esta gira, que abarca El Salvador, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón, se presenta como una oportunidad crucial para fortalecer al equipo de cara a la temporada 2024.

We have added another stop to our 2024 Preseason Tour! On February 7th we will be taking on the J1 League champions Vissel Kobe at the Japan National Stadium.

El periplo inicia en El Salvador el 19 de enero, sigue con emocionantes duelos en Arabia Saudita contra Al-Hilal y Al Nassr de Cristiano Ronaldo, para luego deslumbrar en Hong Kong frente a un selecto equipo local el 4 de febrero. La culminación llega con el enfrentamiento ante Vissel Kobe el 7 de febrero, consolidando la ambiciosa agenda del Inter Miami en su preparación para el nuevo año futbolístico.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

