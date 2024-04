Inter Miami perdió este 3 de abril en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf contra el Monterrey y está al borde de ser eliminado de la competición. Por parte del conjunto estadounidense anotó Tomás Avilés en el minuto 18 y en la segunda mitad igualó el marcador el argentino Maximiliano Meza y consumó la remontada regia Jorge Rodríguez.

Este marcador resulta favorable para el Monterrey ya que enfrentará la vuelta con ventaja. Dicho duelo está programado para el 10 de abril.

El Inter Miami no pudo contar con su estrella el argentino Lionel Messi, lesionado desde el 13 de marzo. En la conferencia de prensa un día antes del partido el técnico del conjunto de las garzas, Gerardo Martino, indicó que el rosarino avanzaba bien en su recuperación y no descartó verle ante Monterrey, pero finalmente la decisión fue de guardarle y posiblemente esté presente para la vuelta.

El choque entre Inter Miami y Monterrey fue uno de los más esperados por los aficionados del balompié de la región: el joven de 20 años y ex defensor de Racing en Argentina, Tomás Avilés, fusiló al portero Esteban Andrada al cobro de un tiro de esquina al minuto 19 y puso el 1-0.

En el resto de la primera mitad el Inter contó con alguna opción más, pero no fue capaz de vencer nuevamente al guardameta Andrada. En el complemento el Monterrey intentó igualar el marcador, y pese a que el equipo local pudo haber anotado algún gol más fue finalmente el Monterrey el que encontró la red.

El jugador vestido de rosado David Ruiz se fue expulsado al minuto 64 y a partir de ese momento se le vino la noche al Inter Miami.

Tomás Avilés 🦩 with the first goal of the match! @InterMiamiCF pic.twitter.com/WJEF6Mi5iv