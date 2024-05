El encuentro, disputado en el Stade Saputo de Canadá, veía al Inter Miami en desventaja 2-0 cuando Messi sufrió una violenta entrada a los 39 minutos del primer tiempo. Tras la nueva reglamentación de la MLS, tuvo que esperar dos minutos fuera del campo antes de reingresar. En ese lapso, Montreal aprovechó un tiro libre para marcar un golazo.

La jugada que desató la polémica inició con un despeje largo de Marcelo Weigandt, seguido por un rechazo defectuoso de George Campbell, que dejó la pelota en los pies de Messi. El capitán argentino intentó eludir al defensor norteamericano, quien lo derribó con fuerza.

Los gestos de dolor de Messi desencadenaron su crítica a las nuevas reglas. Al abandonar el campo, miró al cuarto árbitro y cuestionó: “¿Dos minutos?”. La MLS recientemente implementó una normativa que exige a los jugadores permanecer dos minutos fuera del juego si han estado más de 15 segundos en el suelo tras una infracción.

El momento de tensión no impidió que Messi celebrara el gol de su equipo minutos después, anotado por Matías Rojas. Sin embargo, su disgusto con las reglas se mantuvo evidente. Tras el descanso, Inter Miami logró remontar con un gol de Luis Suárez y otro de Benjamín Cremaschi.

Messi, quien previamente había destacado con asistencias, suma ahora 833 goles y 372 pases de gol en su carrera, incluyendo su paso por Barcelona, la selección argentina, PSG, y ahora Inter Miami. A pesar de su queja, se mantiene como uno de los máximos goleadores y asistentes de la MLS.

