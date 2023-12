Inter Miami vs El Salvador: Cuánto costaría ir a ver el partido al Estadio Cuscatlán desde Guatemala

A raíz de esas palabras, muchos aficionados guatemaltecos se han planteado la posibilidad de hacer el viaje a El Salvador, aprovechando la cercanía con Guatemala para poder asistir al partido que se jugará en el estadio Cuscatlán de dicho país, pero también se cuestionan en cuánto dinero tendrían que desembolsar.

Los precios de los boletos ya fueron anunciados y después de una preventa que durará del 7 al 13 de diciembre para clientes exclusiva del Banco Cuscatlán, a partir del día 14 todos los que estén interesados podrán adquirir sus entradas en el portal web de Smart Ticket.

Estas partirán desde los 200 dólares en su precio más bajo y alcanzarán los 475 en el más alto.

Sin embargo, además de la entrada, hay otros factores a considerar, como lo son el traslado; ya sea por avión o bus/carro y hospedaje por nombrar algunos.

El estadio Cuscatlán se encuentra ubicado en San Salvador. Desde la Ciudad de Guatemala la distancia aproximada a recorrer es de 232 kilómetros y un traslado en automóvil tomaría alrededor de cinco a cinco horas y media.

La opción más rápida para realizar el tramo es viajar por la vía aérea: un boleto de avión de Guatemala hacia El Salvador (fechas del 18 al 20 de enero) tiene una duración aproximada de 40 minutos y el precio promedio es de 150 a 160 dólares (1173.60 quetzales).

Una forma más económica es la de tomar un bus. El traslado ida y vuelta de Guatemala a El Salvador en distintas empresas rodea los 60 dólares (Q.469.44) y el tiempo de trayecto puede variar entre cinco y seis horas.

Precio de hospedaje: Este es quizá el apartado en el que más diferencias de precios hay, ya que se pueden encontrar alojamientos desde los 157 quetzales la noche (18-19 de enero) por habitación hasta por encima de los Q2mil.

Tomando en cuenta los puntos anteriores y comprando la entrada más barata (USD 200), para el viaje en avión y dos noches de estadía, una persona podría gastar aproximadamente lo siguiente (dólares y después quetzales):

A este número se deberá sumar los gastos de alimentación, los cuales variarán dependiendo de las necesidades de cada persona.

First preseason game announced! 🇸🇻

To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!

Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2023