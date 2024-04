El astro argentino Lionel Messi y el Inter Miami intentarán este miércoles 3 de abril dar un golpe sobre la mesa y obtener ventaja ante el Monterrey mexicano en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Este es un duelo entre dos de las plantillas más caras del torneo. El portal Transfermarkt estima que el Inter Miami tiene una nómina de unos US$91 millones con Lionel Messi por sí solo ocupando US$32.3 millones.

Monterrey por su parte tiene un valor de unos US$102.1 millones, siendo el español Sergio Canales la gran estrella del equipo con un valor de US$11.8 millones.

Será el tercer partido de los cuartos de final de la Copa de Campeones ya que el 2 de abril el América encaminó su boleto a semifinales al conseguir una aplastante ventaja de 0-4 sobre el New England Revolution.

Mientras que el Columbus Crew y el Tigres UANL empataron 1-1 en su duelo.

La cuarta eliminatoria iniciará también este 3 de abril en el estadio Nacional de San José (Costa Rica) a las 20 horas. El duelo será entre el Herediano y el Pachuca.

El partido entre Inter Miami y Monterrey se pondrá en marcha la tarde de este miércoles 3 de abril a las 18 horas de Guatemala (20 locales) en el Chase Stadium en Fort Lauderdale. La vuelta se jugará en el estadio BBVA de México el miércoles 10 de abril a las 20:30 horas (Guatemala).

Toda la acción del compromiso estará disponible a través de la pantalla de ESPN o bien de Star Plus, un servicio de streaming que tiene un costo de unos US$10.50 mensuales.

La gran duda es si Lionel Messi estará disponible para el partido ya que en las últimas semanas se resintió de una lesión, sin embargo, el entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, explicó en una conferencia de prensa a 24 horas del compromiso que aún estaba en evaluación su presencia.

Desde Argentina reportan que el rosarino podría llegar a salir como titular o bien hacer ingreso en la segunda mitad.

Nada mejor que una noche de Champions en Miami! 💫#MIAvMTY I 8:00 PM ET I 📺Watch the best of the best battle for the Concacaf Champions Cup on FS1 and TUDN. pic.twitter.com/x5Z3QttFB6