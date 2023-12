Inter Miami y Messi vs El Salvador: Cuánto cuestan las entradas y el proceso para adquirirlas

El anuncio creó todo tipo de expectativas, ya que muchos se preguntan si Lionel Messi realizará el viaje y estará presente en el duelo, sin embargo, pese a que su presencia está confirmada según la organización en El Salvador, muchos aún tienen dudas.

Lo que sí se puede saber desde ya, es cuánto dinero deberá desembolsar cualquier interesado en ver el partido, ya que solo un par de días después de darse a conocer el encuentro también se confirmaron los precios.

Los precios que fueron compartidos varían desde los 200 dólares para la entrada más barata hasta los 475 para la más cara. Además, también se informó que la venta comienza el viernes 8 de diciembre, pero será de forma exclusiva durante 7 días para los clientes de un banco local.

Posterior a esa fecha (14 de diciembre) las entradas se podrán encontrar en la plataforma Smart Ticket para quienes deseen adquirirlas.

Además de Lionel Messi, también estarán Sergio Busquets, Jordi Alba y posiblemente Luis Suárez de llegar a concretarse su fichaje por el Inter Miami.

Por su cercanía, muchos aficionados guatemaltecos estarán interesados en hacer el viaje hasta El Salvador para ver el encuentro. Un traslado toma alrededor de cinco horas a cinco horas y media en carro desde la Ciudad de Guatemala a San Salvador.

First preseason game announced! 🇸🇻

To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!

Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2023