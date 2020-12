Internacional recupera a su técnico y tres jugadores para enfrentar al Boca Juniors

El Internacional, que este siete de diciembre se entrenó antes de viajar a Buenos Aires, donde jugará con Boca Juniors en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, recuperó a su técnico y a tres jugadores para el vital compromiso.

La primera novedad del “Colorado Gaúcho” será la presencia en el banquillo del experimentado técnico Abel Braga, ausente en los tres partidos anteriores por haber dado positivo para la covid-19 y quien reaparecerá al frente del equipo en Buenos Aires. El juego será el nueve de diciembre.

También cumplieron con la cuarentena del nuevo coronavirus Caio Vidal y Matheus, mientras que Edenilson, que estaba lesionado, se recuperó y realizó este lunes trabajos de campo.

El Internacional, eliminado en los cuartos de final de la Copa de Brasil por el América de Belo Horizonte, y que luego cayó en casa por 0-1 ante Boca Juniors en el partido de ida, enfrentará a los argentinos después de dar señales de recuperación futbolística tras el empate 2-2 con Atlético Mineiro.

