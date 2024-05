Fútbol Internacional

Inundaciones en Brasil: Neymar colabora en la evacuación de los afectados con un helicóptero

"No me gusta publicar todo lo que hago o en lo que ayudo, porque los que lo hacen... lo hacen de corazón y no por compromiso. Así que este mensaje es para animar a la gente a ayudar aún más", afirmó Neymar en sus redes sociales.