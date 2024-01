Iván Barton, el polémico árbitro salvadoreño pitará el partido del Inter Miami de Messi en El Salvador

Se trata de nada más y nada menos que Iván Barton, el árbitro salvadoreño que fue tendencia hace algunos meses por ser el juez central en el polémico triunfo que la Selección de México obtuvo contra Honduras que le dio el pase a la Copa América USA 2024 a los norteamericanos.

Al salvadoreño le acompañarán Jonathan Morán y Francisco Zumba como asistentes e Ismael Cornejo como cuarto árbitro.

El originario de Santa Ana cuenta con una extensa hoja de vida como profesional, de hecho, es uno de los más árbitros con más experiencia de la Concacaf.

Ha estado en eventos como Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes y en el 2022 estuvo en el Mundial de Qatar.

Sin embargo, su carrera como sibilante cuenta con algunas polémicas, resaltando dos en los últimos años.

Ambas polémicas fueron cuando estuvo encargado de un partido de la Selección de México contra un equipo centroamericano.

La primera tomó lugar en un partido por las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Qatar 2022. El árbitro marcó un discutido penal que a la larga le dio el triunfo a México 1-0 sobre Panamá.

El otro incidente llegó el 21 de noviembre de 2023, en el partido entre México y Honduras por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Barton agregó 11 minutos como tiempo de compensación y los aztecas lograron por medio de Edson Álvarez anotar para llevar el partido hasta los penales en donde se impusieron 4-2.

Honduras quedó eliminada de la Liga de Naciones y Barton se llevó todas las críticas de los seguidores de la H.

Incluso, llegó a vivir un incómodo incidente en un avión en el que viajaban hondureños.

Ivan Barton will be the referee in charge for the game against @InterMiamiCF

Ivan Barton sera el arbitro encargado del partido contra @InterMiamiCF pic.twitter.com/9PvLzbUsCA

