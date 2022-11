Ivan Toney le da una histórica victoria 2-1 al Brentford sobre el Manchester City en el Etihad

Porque el conjunto de Thomas Franck no había ganado como visitante y los de Pep Guardiola habían alcanzado la plusmarca del club como local, con 16 partidos consecutivo invicto en todas las competiciones. ¿Cómo igualar unos antecedentes tan dispares? Con intensidad y juego directo.

Con una actitud mucho más decidida, las ‘abejas’ tuvieron dos mano a mano que salvó Ederson en los primeros seis minutos y acertaron a la tercera, una falta junto al centro del campo lanzada con un golpeo en largo por David Raya -una de las características que le llevan al Mundial con España- que prolongada por Ben Mee remató de cabeza Ivan Toney, a la espalda de Aymeric Laporte (m.16).

IVAN TONEY WINNER GOAL IN THE 98TH MINUTE VS MANCHESTER CITY pic.twitter.com/NxZdxgoZeN

