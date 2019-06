Jamaica domina a Honduras y da un golpe de autoridad en la Copa Oro

Con un doblete de Dever Orgill, a los minutos 15 y 42, y otro tanto más de Damion Lowe, al 56, los caribeños sorprendieron a una escuadra catracha llena de dudas, que hasta el segundo tiempo intentó reaccionar.

Si bien los hondureños llevaron el gasto del partido, no estuvieron finos a la hora de buscar la portería del rival.

Jamaica, que nunca entró en desesperación, dio el primer golpe al minuto 15 cuando Dever Orgill apareció con un suave cabezazo para quebrar la resistencia del guardameta Luis López.

El gol fue un balde de agua fría para los centroamericanos, que al 32 desperdiciaron una clara oportunidad para nivelar las acciones, luego de que Romell Quito no lograra empujar el balón a la cancerbería jamaiquina, cuando estaba completamente solo.

Al 42, los caribeños aumentaron la cuenta en el marcador, otra vez gracias a Dever Orgill, quien con la pierna izquierda venció a Luis Escobar.

He is on fire! Dever Orgill scores his second goal of the half for @jff_football! ⚽️⚽️#JAMvHON #GoldCup2019 #ThisIsOurs pic.twitter.com/XnCrV70bYF

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 18, 2019