Desde el inicio, la expectación estaba en aumento. En el minuto 6, con el marcador aún en blanco, Vissel Kobe recibió un tiro penal que pudo cambiar el rumbo del partido. Cuanddo, Yuya Osako, el MVP reinante de la liga, se posicionó para ejecutar el tiro, listo para dejar su huella en la temporada.

Con 24 goles en la campaña anterior, Osako estaba destinado a ser el héroe nuevamente. Sin embargo, en el momento crítico, el delantero de 33 años resbaló y desperdició la oportunidad de abrir el marcador. Un error que podría haber desmoronado el ánimo al jugador.

Pese a la pifia que tuvo en el lanzamiento, Osako demostró su fortaleza mental y su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

En la misma línea, sus compañeros no se vieron afectados por el fallo de su estrella y siguieron luchando. Especialmente, cuando en la segunda parte, su rival Kei Koizumi rompió la igualdad inicial. Siete minutos después, Taisei Miyashiro, marcó el 1-1 transitorio.

Y Osako, lejos de hundirse, y se convirtió en el gran héroe de la jornada. Esto al conseguir que su equipo asegurara la victoria por 2-1. Al 73, con un lanzamiento de falta, el ariete japonés demostró que los errores son parte del juego, pero lo que realmente importa es cómo respondes a ellos.

En palabras del propio Osako después del partido: "Cometí un error, pero el futbol es así. No puedes quedarte pensando en lo que salió mal. Lo importante es seguir adelante y hacer lo mejor para el equipo".

Estas palabras reflejan la mentalidad de un verdadero campeón, dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones y aprender de cada experiencia, ya sea un éxito o un tropiezo.

🚀 Vissel Kobe's Yuya Osako with an absolute banger of a free kick to bring all the points back from Tokyo! pic.twitter.com/ICOT3MQcyH