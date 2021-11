Jugadora del París Saint Germain Aminata Diallo niega acusaciones por agresión que sufrió su compañera

El club de la capital está conmocionado por la violenta agresión de la que fue víctima Hamraoui, internacional francesa de 31 años, en la noche del 4 de noviembre al regresar de una cena de equipo.

La exjugadora del FC Barcelona sufrió golpes en las piernas propinados con una barra de hierro por dos hombres que huyeron, según la fiscalía de Versalles.

Su compañera Aminata Diallo, testigo de la escena, fue detenida e interrogada interrogada el miércoles 10 de noviembre y después puesta bajo custodia, antes de ser liberada el jueves 11 de noviembre por la tarde sin cargos en su contra.

“Otras pistas mucho más serias que están por el momento siendo consideradas por los investigadores no implican en absoluto a mi cliente”, afirma su abogado.

“Aminata Diallo lamenta la exageración mediática que la ha condenado de antemano, sin fundamento, y recuerda que no dudará en defender sus derechos ante la justicia si es necesario contra toda difamación”, prosigue el texto.

PSG confirm women's midfielder Aminata Diallo was taken into police custody today 'following an attack on the club's players.' She allegedly hired masked men to injure France and PSG teammate Kheira Hamraoui and remove her from competition for playing time, per @lequipe pic.twitter.com/o4QmcPlEXg — B/R Football (@brfootball) November 10, 2021

Diallo, de 26 años y también internacional francesa, había respondido sin abogado a los investigadores de la policía judicial de Versalles.

“Ella cooperó por completo en facilitar el trabajo de los investigadores y salió libre”, recordó su abogado.

Contactado por teléfono por la AFP, Mourad Battikh explicó que su clienta “estaba profundamente dolida por la exageración mediática en torno a este caso”.

Paris St-Germain women's midfielder Aminata Diallo has been released without charge by French police investigating an attack on her team-mate Kheira Hamraoui. Diallo was driving Hamraoui and another team-mate home after a team meal when they were ambushed by two masked men. — BBC Sport (@BBCSport) November 11, 2021

El asunto ha tenido impacto en el PSG, que este domingo debe disputar un partido en la cumbre en la primera división francesa contra el Lyon.

El club parisino pidió este viernes el aplazamiento del choque previsto el domingo (20h00 GMT) en Lyon, pero la Federación Francesa de Fútbol, organizadora de la primera división femenina, rechazó la solicitud.

– Descanso para las dos –

Las jugadoras del equipo femenino del París SG entrenaron este viernes, a dos días del partido ante el Lyon, sin Kheira Hamraoui ni Aminata Diallo.

La sesión tuvo lugar a puerta cerrada en la mañana del viernes en el centro de entrenamiento de Bougival, con un dispositivo de seguridad especial.

En París, el club suspendió la conferencia de prensa inicialmente prevista este viernes con el entrenador Didier Ollé-Nicolle y una jugadora, por temor de que todas las preguntas se refiriesen al caso.

Hamraoui y Diallo se reunieron este viernes con Ulrich Ramé, mánager de la sección femenina.

AMINATA DIALLO. Offered to drive teammates home. Attack occurred. Tried to help but was restrained. Arrested and accused of masterminding. Obviously by same teammate she was helping. Sentenced by public. Released & declared innocent. How can she contain this image destruction pic.twitter.com/pyjbXsO4VB — Saddick Adams (@SaddickAdams) November 13, 2021

Un amigo de ambas futbolistas, también interrogado en el marco de la investigación, aseguró que no tenía “nada que ver” con la agresión.

“Explicó que conocía a ambas jugadoras y que había tenido contacto telefónico con ambas en el pasado, sin vínculo con este caso”, indicó a la AFP su abogado Frederic Lalliard.

Los investigadores llegaron a este hombre de 34 años al descubrir comunicaciones con un teléfono localizado cerca de la prisión de Lyon-Corbas, donde estuvo en detención provisional más de nueve meses en un caso de extorsión y secuestro.

🎙 "Alors comme ça, on couche avec les hommes mariés?" C'est ce qu'auraient dit les agresseurs de Kheira Hamraoui à cette dernière, avant de la frapper violemment. De son côté, Aminata Diallo ne comprend pas pourquoi elle a été contrainte de faire une garde à vue. — RMC Sport (@RMCsport) November 12, 2021

“Frecuenta el medio del fútbol desde hace mucho tiempo, conoce varios jugadores y jugadoras, algunos contactos con jugadoras parisinas se remontan a más de seis meses”, señaló Lalliard.