Jugadores y cuerpo técnico del Southampton donan su sueldo tras haber perdido 0-9

El equipo del sur de Inglaterra, dirigido por el austríaco Ralp Hassenhüttl, decidió hacer esta donación a la fundación del club (Saints Foundation) para “ayudar al trabajo vital que realiza la organización benéfica”.

“El equipo ha estado en el campus de Staplewood durante todo el fin de semana, trabajando para arreglar las cosas para los seguidores del club. Como primer paso, el grupo ha decidido donar su salario del día del partido de Leicester a la Fundación Saints,” explica el comunicado del club.

El capitán, Pierre-Emile Höjbjerg, dijo tras el partido que no pueden dejar que “algo así vuelva a pasar”.

“Es muy embarazoso y muy difícil para todo el equipo. Somos los culpables, lo único que puedo decir a los hinchas es que lo siento”, comentó el internacional danés.

“Los jugadores y el staff están poniendo toda su energía y atención hacia los dos partidos en Manchester esta semana”, terminaba el comunicado, ya que el Sunderland tiene que visitar al Manchester City de Pep Guardiola primero en la ‘Capital One Cup’ este próximo martes y el sábado en la undécima jornada de la liga inglesa.

No more talking. No more messages.#SaintsFC manager Ralph Hasenhüttl says the only suitable response now can come via his team's actions: pic.twitter.com/jERucgJ799

— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019