Jürgen Klopp renueva como entrenador del Liverpool hasta 2024

Klopp, que llegó al banco de Anfield en el 2015, llevó al Liverpool al título en la pasada Liga de Campeones, y actualmente tiene al equipo al frente del campeonato inglés con ocho puntos más que el Leicester (2).

“Personalmente es una declaración de intenciones, sustentada en lo que hemos logrado como equipo hasta ahora y lo que nos queda por lograr”, afirmó el técnico de 52 años en un comunicado publicado en la página de internet del Liverpool.

“Cuando veo el progreso del club y que la colaboración en el trabajo sigue dándose, siento que mi contribución sólo puede crecer”, añadió el exentrenador del Borussia Dortmund.

En otro comunicado, Fenway Sports Group (FSG), propietario de los ‘Reds’, afirma que el club “dio un paso de gigante para volver a ser uno de los puntales del fútbol mundial”.

En su primera campaña en Inglaterra el Liverpool alcanzó las finales de la Europa League y de la Copa de la Liga, perdiendo ambas.

En la final de la Liga de Campeones de 2018 cayó 3-1 ante el Real Madrid, pero un año después superó ese mazazo dando su sexta ‘orejona’ al Liverpool al derrotar 2-0 al Tottenham.

The things you love to see 😍 pic.twitter.com/tqnTjeqfGt

— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019