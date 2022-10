Kane alaba a Haaland: “No soy de hablar sobre otros jugadores, pero ha tenido un arranque fantástico”

“La gente está hablando mucho sobre Haaland y es lo normal, por el arranque de temporada que ha tenido, pero queda mucho y solo me concentro en mí“, añadió.

Kane, que lleva ocho goles este curso en la Premier League y marcó el sábado el de la victoria ante el Brighton & Hove Albion, aún no ha visto puerta en Champions esta temporada y el Tottenham está segundo en el Grupo D a dos puntos del Sporting de Portugal y empatado con el Eintracht.

“Es un momento clave de la fase de grupos y es un partido importante. Es un momento para dar un paso adelante en el grupo. Yo quiero marcar en cada partido y siempre intento lo máximo para ayudar al equipo. Me apena no haber marcado aún, pero espero poder cambiar eso este miércoles”, señaló Kane.

This #WMHD, @HKane surprised children from a local Enfield primary school at our Training Centre 💙

They became the first to try out the new Premier League Primary Stars resilient resources from the Harry Kane Foundation 👏#WorldMentalHealthDay pic.twitter.com/XrKuo4zZhH

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 10, 2022