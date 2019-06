Así suena “Vibra continente” de Karol G, la canción oficial de la Copa América 2019

View this post on Instagram

AMANHÃ, no @sportv tem o lançamento de #VibraContinente e depois, clipe disponível no meu canal do Youtube 🇧🇷💥 Eu, você e @karolg cantando juntos a música-tema da @copaamerica 2019 🙌🏿 A felicidade em fazer parte dessa história não cabe em mim. Vamos pra cima, família! 👊🏿🙏🏿 #DeixaDeusConduzir #LeoSantana #CopaAmerica #VemComOGigante #AmoMeusFãs #DeusÉBomOTempoTodo #SóBençãos