Kepa es el elegido para ser el relevo de Courtois en la portería del Real Madrid

Esto debido a la rotura de ligamentos que sufrió el meta belga, Thibaut Courtois durante el entrenamiento del jueves con los blancos y que lo marginará prácticamente por toda la temporada.

Según los informes, Kepa será el elegido en el club merengue por sobre el otro candidato que se barajaba, el guardavalla del Sevilla, el marroquí Yassine Bounou.

Esto por su alto coste y aparte porque durante enero y febrero no sería de la partida para Ancelotti, puesto que participará con su selección en la Copa África.

En contraste, el técnico blanco había asegurado el viernes último que confía totalmente en el joven Andreiy Lunin, sin embargo, también especuló con la posibilidad evaluar en los “próximos días” la necesidad de “meter un portero más”.

Kepa won’t be involved in Chelsea game tomorrow as he’s planning to travel to Madrid soon — waiting for confirmation from Real Madrid ⚪️🛩️ #RealMadrid

The verbal agreement is done, loan until June 2024 — here we go, confirmed. pic.twitter.com/JqzCpnZ9oz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023