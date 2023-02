Keylor Navas debuta en la Premier League con Nottingham Forest con una victoria

No obstante, el éxito del equipo local no se explicaría sin la aportación de Navas, que ya en su debut se convirtió en el héroe del partido ,con varias atajadas que evitaron que los de Leeds se llevaran algún premio.

Cedido por el París SG, donde no tenía sitio ante la competencia del italiano Gianluigi Donnarumma, Navas es uno de los fichajes del Forest en la ventana de enero para evitar el descenso, en la primera temporada en la élite del doble campeón de Europa desde la temporada 1998-1999.

Con este triunfo, el Forest asciende a la 13ª plaza de la clasificación con 24 puntos, seis por encima de la zona de descenso que marca en estos momentos el Everton, pese a su victoria el sábado ante el líder Arsenal.

El Leeds queda en la 17ª plaza, con la misma puntuación que el Everton.

La 22ª jornada de la Premier League se cerrará este domingo con la visita del Manchester City (2º) al Tottenham (5º), un partido vital para ambos equipos, ya que la victoria permitiría a los ‘Citizens’ acercarse a dos puntos del Arsenal y a los ‘Spurs’ aproximarse a la zona Champions.

Keylor Navas earns a clean sheet and a win on his Nottingham Forest debut 🧤 pic.twitter.com/sn4g2robWs

— B/R Football (@brfootball) February 5, 2023