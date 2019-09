Keylor vrs Courtois: La ola de memes que se burlan del portero del Madrid

El costarricense Keylor Navas, que durante cinco temporadas estuvo en el Real Madrid, ahora está defendiendo el arco del PSG.

En un encuentro que durante el primer tiempo ya ha remontado 2-0 el PSG y los madrileños caen por deficiencias en su defensa y la portería.

El compromiso continúa y las fuerzas se miden, pero también en las redes sociales la crítica se mantiene.

Jerry is exactly how Courtois feels on the goal post.pic.twitter.com/l3CvBrmOfs

— K_O (@blaise_ko) September 18, 2019