Klopp cumple el deseo de Eriksson: Un conmovedor gesto del técnico del Liverpool

“No lo conozco personalmente. Sin embargo, su admiración por el Liverpool y su deseo de dirigir al equipo son conmovedores. Puede venir, sentarse en mi despacho y experimentar un día en mi rutina de trabajo. También estaré encantado de mostrarle el desarrollo del club a lo largo de los años”, expresó Klopp al conocer la situación de Eriksson.

Eriksson, figura emblemática con más de cuatro décadas de trayectoria, ha dejado su huella en diversas ligas europeas e internacionales. Su exitoso periplo incluye títulos en Suecia, destacando su conquista de la liga local y la Copa de la UEFA con el IFK Gotemburgo en la temporada 1981-1982.

Posteriormente, Eriksson brilló en Portugal con el Benfica, obteniendo tres títulos de liga. No obstante, su consagración como uno de los técnicos más competentes ocurrió en Italia, donde dirigió a equipos como la AS Roma, la Fiorentina y la Sampdoria. Fue con la Lazio que alcanzó la cúspide, llevando al equipo a la conquista de la Serie A, múltiples copas nacionales y su segunda Copa de la UEFA.

