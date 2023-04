Koeman defiende a Xavi Hernández: “Es un entrenador muy bueno para este Barcelona”

“Creo que el equipo está mejorando, han fichado jugadores… Xavi ha sido un jugador de mucha categoría de este club, está en su casa y es un entrenador muy bueno para este Barça. Además, en los pocos momentos que he tenido la oportunidad de hablar con él, me ha parecido muy respetuoso y muy trabajador. Si gana LaLiga , es normal que lo renueven”, argumentó Koeman.

Por ejemplo, no tuvo reparos en reconocer que Xavi había mejorado sus resultados en el Barcelona. “Casi seguro que van a ganar el campeonato, así que sí los ha mejorado. Pero cada uno ha estado en el club en un momento diferente, y la plantilla se ha reforzado muchos en los dos últimos años”, precisó.

Koeman se mostró además en desacuerdo con aquellos que piensan que es una Liga devaluada, por el discreto nivel futbolístico que han mostrado esta temporada tanto el Barcelona como el Real Madrid o el Atlético.

“Para mí, es algo grande que celebrar, porque estamos hablando de varias temporadas en las que el Barça no ha sido campeón. Y lo va a ser por su propia calidad, por su manera de jugar y sobre todo de defender, pues solo ha encajado 9 goles con un gran portero que ha ganado muchos partidos (Marc-André ter Stegen). Si gana el campeonato, será merecido, y si los demás han dejado escapar muchos puntos y no han estado a su nivel, es su problema”, argumentó.

El seleccionador de los Países Bajos desveló que ayer disfrutó mucho viendo la goleada del Manchester City ante el Bayern de Múnich (3-0) en la Liga de Campeones.

“Si yo puedo ver un partido de Pep, me pongo delante de la tele. Si eres aficionado al futbol, te gusta el City. Además, los veos todavía más fuertes de lo que lo han sido en los últimos años”, afirmó Koeman, quien confía en que el Barcelona pueda volver a alcanzar pronto este nivel: “Ojalá pueda competir la próxima temporada con los equipos grandes”.

Eso pasará entre otras cosas, si el equipo azulgrana puede reforzar su plantilla, por ejemplo, con la vuelta dela argentino Leo Messi.

“Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, así que el que lo tenga en su equipo, va a ser más fuerte”, apuntó Koeman, quien recuerda como “un día malísimo” el de la marcha del crack de Rosario.

“El Barça es su casa, es donde debe estar. Todavía veo a Leo jugar con otra camiseta y me extraña. No fue bueno que la junta dejara que Messi se fuera del Barcelona”, apuntó.

Y es que a Koeman, aún le duele cómo le echaron también a él del Barça: “¿Tomarme un café con Laporta? Buff… me costaría. No quiero hablar del pasado. Yo ahora soy entrenador de Holanda y sigo con mi vida. Lo que pasó me hizo daño, pero el daño se pasa con el tiempo”.

Eso sí, el técnico neerlandés aseguró haber notado que, en su país, “la gente piensa diferente del Barça”, que ha perdido imagen “por las cosas que están pasando en el club últimamente”, dejando entrever que la actual gestión de la junta no va en la dirección correcta.

En este sentido, Koeman dijo no conocer detalles del ‘caso Negreira’, pero subrayó que “este tipo de cosas no ayudan” y que incluso la UEFA “quiere saber qué ha pasado”.

“Ojalá que el Barça no tenga ninguna sanción, y menos la de no poder jugar en Europa”, sentenció el exentrenador del conjunto azulgrana.