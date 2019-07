Toni Kroos protagonista de en un documental que lo confirma como leyenda

Toni Kroos lleva su vida a un documental en el que confesará todo. (Foto Prensa Libre: EFE)

“La película significa mucho para mí. Fue una decisión difícil hacerla, pero al final acepté y me alegro de haberlo hecho”, dijo Kroos a EFE antes de las proyección de la película.

“Cuando se me hizo la oferta lo sentí como un gran honor. Aquí en Alemania se habían hecho documentaciones sobre Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko y Dirk Nowitzki y ser el siguiente en esa lista era algo especial”, agregó.

La misma productora que hizo el documental del jugador, y que antes había rodado “Kiltschko” y”Nowitzki. El lanzamiento perfecto”, también había realizado otra película titulada “Angela Merkel. La inesperada”,

Dentro de la película, el corresponsal del diario “Frankfurter Allgemeine” en Madrid Paul Ingenday compara incluso la impresión que produce Kroos con la que producía Angela Merkel en sus mejores tiempos.

Lee además: Luka Jovic: “Prefiero el juego inteligente”

“Un aumento paulatino de la temperatura durante semanas y de pronto la seguridad de que con alguien así no puede pasar nada malo. Y eso fue maravilloso. El sentimiento de estar en buenas manos”, dice Ingenday en la película.

Como Merkel, Kroos fue subestimado durante años en Alemania en parte por su carácter reservado y también en parte porque en él no parecía hacer nada espectacular sino que sólo una eficiencia aplastante.

La pregunta acerca del origen de esa eficiencia hace decir al filósofo Wolfram Eilenberger que “lo fascinante en él es que no hay nada especial”. “Toni Kroos no es ni especialmente rápido, ni especialmente fuerte ni especialmente grande. A simple vista es un jugador del montón”, Sin embargo, Eilenberger luego agrega que lo especial en él es la forma como lee el juego.

Kroos, hoy, tras cuatro títulos de la Liga de Campeones -tres de ellos con el Real Madrid- ve las críticas y los elogios con cierta reserva y dice que todo ello se soporta en la medida en que no se tomen demasiado en serio los extremos.

“Hoy a veces se tiene la sensación de que del fútbol dependen muchas cosas y así se reacciona y se escribe. Así son las cosas. En España el asunto es todavía más extremo. Uno puede ser una semana el héroe más grande y a la semana siguiente el máximo idiota pero yo veo las cosas desde una óptica realista, no caigo en los extremos y con ello me ha ido bien, con eso he tenido éxito”, explicó hoy ante un grupo de periodistas

Lee además: Benzema presume su amistad con Neymar en medio de rumores de la llegada del brasileño al Real Madrid

Esa misma sobriedad es la que le ha permitido mantener los pies en la tierra en medio de los éxitos aunque él considera que eso es algo que le debe ante todo a su familia.

“Creo que le tengo que agradecer a mis padres por la forma como me educaron. Para mí, la familia es muy importante y tengo una buena esposa que está atenta a que yo siga con los pies en la tierra”, señaló.

La película sigue a Kroos desde su ciudad natal, Greifswald (este de Alemania) a través de una carrera que se inicia en las inferiores del Hansa Rostock de donde pasó al Bayern, luego cedido al Bayer Leverkusen antes de volver al club bávaro -a regañadientes- y finalmente al Real Madrid.

Su traspaso al Real Madrid en 2014 tuvo que ver, en parte, con la tendencia que hubo durante mucho tiempo de menospreciar a Kroos. Uli Hoeness, el presidente del Bayern, admite en el documental que la venta de Kroos fue una decisión equivocada.

Antes, y eso era uno de los motivos que había llevado a Kroos a no renovar, el club se había negado a ponerlo en la misma escala salarial con los pesos pesados del vestuario, Thomas Müller, Arjen Robben y Franck Ribery, lo que se interpretaba como que la cúpula bávara no le daba el mismo valor que a ellos.

Hasta ahora, por títulos, Kroos es el jugador alemán más exitoso de todos los tiempos. En la película compañeros de camino, desde Jupp Heynckes hasta Zinedine Zidane pasando por Pep Guardiola, Mathias Sammer y Joachim Löw, indagan las razones de su éxito.

“Es fácil, nunca lo he visto perder una pelota, o casi nunca”, asegura Zidane.

Contenido relacionado

> Kroos: “Tengo una relación especial con el Real Madrid”

> Vinicius: “El futuro de Mbappé está en el Real Madrid”

> Ajax le pide al Madrid entre 50 y 60 millones por Van de Beek