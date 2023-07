Kylian Mbappé no se va de gira con el PSG: en Francia aseguran que ya acordó los términos para unirse al Real Madrid

Mbappé, este mismo viernes, participó en el amistoso que jugó el equipo de Luis Enrique ante el Le Havre en su Ciudad Deportiva. Fue suplente, pero apareció en la segunda parte para marcar uno de los goles de su equipo, que finalmente ganó 2-0.

Poco después, la estrella del París Saint-Germain desapareció de la convocatoria de la gira asiática en la que sí están incluidos nombres como Marco Asensio, Neyma Júnior o incluso su hermano, Ethan Mbappé.

Curiosamente, el internacional galo, junto a Neymar, fueron incluidos en el cartel promocional de la gira asiática del PSG, que ahora, sin Kylian Mbappé, se enfrentará en Osaka al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (25 de julio), al Cerezo Osaka (28 de julio) y al Inter en Tokio (1 de agosto).

Paris Saint-Germain are convinced that Kylian Mbappé has already agreed terms to join Real Madrid in 2024 on free deal.

They wanted an answer on ‘new deal or leave now’ by July 15 — nothing at all.

Mbappé, out of pre season tour and considered FOR SALE.

PSG want to sell KM. ⚠️ pic.twitter.com/Wy8ZhnbSV0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023