La agente de Haaland dice que el Real Madrid “es el sueño” de los jugadores

Entre ellas destacó la oportunidad de trabajar con Pep Guardiola, el atractivo de la Premier y que su padre, Alfie, jugara también allí.

Además, la agente alabó la competición inglesa y la colocó como la mejor del mundo.

“Cuando empecé en esto, si le decía a un futbolista que se tenía que ir a Inglaterra me preguntaban: “¿Qué he hecho mal? Ahora, cuando le pregunto a los jugadores que qué quieren, me dicen que quieren ir a la Premier. No me dicen un equipo en concreto, dicen la Premier”.