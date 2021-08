La bioserie “Maradona: sueño bendito” ya tiene fecha de estreno

En el elenco participan también Leonardo Sbaraglia, Peter Lanzani, Marcelo Mazzarello, Darío Grandinetti, y Nicolás Furtado.

El guión fue escrito por Guillermo Salmerón y Silvina Olschansky y la dirección estuvo a cargo del argentino Alejandro Aimetta, quien conversó en varias oportunidades con Maradona y contó finalmente con su autorización para grabarla.

La coproducción entre Amazon y la mexicana BTF Media la emitirán en más de 240 países y será un episodio semanal. Esta producción fue rodada en Argentina, México, España, Italia y Uruguay. Usaron escenarios emblemáticos para el Pelusa como La Bombonera, el ícono del Boca Juniors, o el estadio Azteca, donde ganó el Mundial de 1986 con la Selección de Argentina.

En 2020 se reveló un documento que Maradona firmó el 30 de marzo de 2019 en Culiacán, México, en donde pedía que en la ficción (de su bioserie) se contaran determinados hechos sobre su exesposa Claudia Villafañe: 14 para ser exactos.

El mundo por fin conocerá al hombre detrás de la leyenda. Maradona: Sueño bendito, estrena mundialmente el 29 de octubre. The world will finally meet the man behind the legend. Maradona: Blessed Dream, premieres globally on October 29th. #MaradonaTV pic.twitter.com/nZeCPM0hWL — Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) August 26, 2021

“Me dirijo a usted a fin de hacer saber que bajo mi exclusiva responsabilidad autorizo a que la en mini serie que usted produce y que se encuentra en desarrollo,se traten los siguientes temas que trágicamente me ha tocado vivir”, dice en el escrito.

Este es uno de ellos, y que causó una reacción adversa inmediata, fue el que el padre de su exesposa Claudia Viallafañe, ya fallecido, fue quien lo introdujo en el mundo de las drogas. “La primera vez que consumí lo hice con el padre de Claudia, Coco”, explicó Diego.

Doña Tota: "Su padre y yo apenas conocemos de eso, ¿quién lo metió en ese camino?" "His father and I barely know about stuff like that, who dragged him into this?"#MaradonaTV pic.twitter.com/C5w6cRnWBP — Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) August 18, 2021

Otras más van desde infidelidades, creación de empresas en Estados Unidos donde sus hijas Dalma y Giannina eran representantes (a los 12 y 13 años), y la firma de un testamento que lo hicieron firmar cuando estaba grave de salud y en peligro de morir, entre otras más.

Claudia: "Que importa si me fuiste infiel, una vez, mil veces, me diste tanto amor" "I don’t care if you cheated once or a thousand times. You gave so much love."#MaradonaTV pic.twitter.com/9Omcm4j2GA — Maradona: Sueño Bendito (@MaradonaOnPrime) August 9, 2021

Maradona: Sueño Bendito la filmaron en total hermetismo. Los actores firmaron contratos de confidencialidad y nunca pudieron mostrar nada en sus redes sociales, con excepción que los productores se los permitieran para promoción y tampoco podían conceder entrevistas públicas con detalles de sus personajes o la historia.