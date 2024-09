La cábala de Di María que la Selección de Argentina utilizó para ganar la Copa del Mundo

El pasado jueves 12 de septiembre se estrenó en la plataforma de Netflix el nuevo documental de Ángel Di María, Romper la pared, en donde el astro argentino relata su historia desde los inicios en Rosario hasta conquistar el mundo en Qatar.

A pesar de las dificultades, el "Fideo" estuvo presente cuando más se le necesitó, en la final de los Juegos Olímpicos 2008, en la final de la Copa América 2021, en la Finalissima 2022 ante Italia y en la final de la Copa del Mundo 2022.

Durante la miniserie, el ex-futbolista argentino Pablo Aimar, que actualmente forma parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina, reveló que tiene un tatuaje en honor a Di María.

"Mi hijo me escribió durante la noche del 9 de julio de 2021, un día antes de la final continental contra Brasil, y me dijo que no me preocupara porque el partido iba a terminar 1-0 con gol de Di María, justo como sucedió", comentó Aimar, quien se tatuó ese mensaje.

Pablo Aimar revela su tatuaje de Di María. (Foto Prensa Libre: "Romper la Pared")

La cábala en Qatar

Di María confesó en su documental que es muy creyente en las energías, al igual que su esposa, Josefina, quien comentó que ellos dos y sus hijas tienen una cinta roja que sirven para desviar las malas energías.

La pareja del "Fideo" contó que antes de viajar a Qatar se llevó un rollo de cinta roja por si pasaba algo, y justamente un día antes de la final contra Francia, Ángel le solicitó ayuda para poder "proteger" a sus compañeros de la albiceleste.

"Ángel le dio una cinta a cada uno de los que iba a jugar como titular, para que entraran al campo protegidos y con más confianza”, comentó Josefina, quien se fue a las lágrimas al momento de recordar la anotación de su esposo en la final.

Tanto Di María, como otros jugadores argentinos, salen levantando la Copa del Mundo con una cinta roja en la muñeca izquierda, en reflejo de la lucha contra todas aquellas energías que iban en contra del combinado dirigido por Lionel Scaloni.