La conmovedora historia que hay detrás de la nueva camisola del AC Milan que ha generado polémica entre los aficionados

“Sucede que el fotógrafo de guerra, Jan Graurup, en un viaje a Sudán del Sur conoció a un niño, también hincha del club Rossonero que tenía puesta una camiseta del club muy dañada. Al verlo le ofreció cambiarla por otra más nueva, el chico aceptó y automáticamente el fotógrafo donó la del joven al museo de la institución, donde se exhibe actualmente.

Asimismo, en colaboración con Unicef, realizó una importante donación económica para ayudar a los chicos de Sudán del Sur. La cuarta equipación que lucirá el Milan, “será en honor a ellos”, cuenta Infobrisas.com.

En las redes sociales, los propios hinchas del AC Milan escribieron cosas como “es horrible”, “una camiseta obscena, como el juego del equipo”, “es la peor camiseta que vi, fea de ver en la cancha”, “No la queremos Puma”, entre otras cosas, pero después de conocer la historia tal vez muchos cambien de opinión, por el significado que tiene.

#ACMilan launches its first-ever NFT in collaboration with @FanseaNFTs and @BitMEX: all the proceeds will go to supporting #FondazioneMilan's charitable initiatives ➡️ https://t.co/YaastMmhud #SempreMilan pic.twitter.com/uerrTpnZKe

