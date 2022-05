La contundente respuesta de Pep Guardiola cuando le preguntaron si el Manchester City le hará pasillo al Real Madrid

El City llega a la capital española con la pequeña ventaja lograda con su victoria 4-3 en el Etihad Stadium, pero Guardiola no se fía.

“Haber jugado en los últimos años grandes partidos y haber jugado bien, ayuda, pero no es una garantía de que lo vamos a hacer bien”, dijo este martes en rueda de prensa el técnico del City.

“Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros para llegar a la final”, añadió Guardiola, recordando que “cada partido es diferente”.

Durante la conferencia de prensa, el extécnico del FC Barcelona, fue cuestionado sobre si el Manchester City le hará el pasillo al Real Madrid por el título conseguido en la LaLiga.

La divertida reacción de Guardiola y su contundente respuesta fue: “No, no… Me incumbe la Champions. LaLiga no… no tengo opinión, no tengo nada que decir”. Mientras un periodista español le volvía a preguntar: “¿le hará un pasillo al Real Madrid mañana reconociéndolo como campeón?”. Pep respondió: “¿Nosotros? Ah es una cuestión de la UEFA”.

Momentos después una periodista insistió: “¿Vería bien hacerle el pasillo al Real Madrid?”. La respuesta de Guardiola, con una sonrisa, fue: “Entiendo que ustedes me pregunten una cuestión de LaLiga, que el Real Madrid es campeón, cosa que a través del club con su portavoz que soy yo, les felicitamos, pero es que esta es la Champions League“.