La entrenadora de la Selección de Irlanda afirma haber sido violada en su juventud y ahora decidió denunciarlo mediante una carta

Pauw, de 59 años, es considerada como una de las pioneras del fútbol femenino en Países Bajos.

“Durante 35 años guardé esto en secreto ante el resto del mundo, mi familia, mis compañeras y mis jugadoras, y ahora puedo aceptarlo, ante mí misma“, escribió en un comunicado difundido en Twitter.

“Incluso los más cercanos a mí no estaban al tanto de esta violación cometida por un alto responsable en el medio del fútbol cuando yo era jugadora. Más adelante fui objeto de otras dos agresiones por otros hombres. Los tres trabajaban en el fútbol neerlandés en aquella época“, señaló.

“Sólo aquellos en los que confío sabían antes de hoy los abusos sexuales sistemáticos, los abusos de poder, la intimidación, el aislamiento a los que me enfrenté como jugadora y como seleccionadora en el fútbol neerlandés”, añadió.

“Ya no puedo guardar silencio“, confesó Vera Pauw, quien anunció haber interpuesto una denuncia ante la policía neerlandesa.

La KNVB reconoció errores en la forma en que se trataron las agresiones sufridas por Pauw, y el hecho de que la federación “no reaccionó con la suficiente rapidez a las primeras alertas dadas por Pauw sobre comportamientos sexuales inapropiados en 2011”.

This has been the toughest thing in my life but, finally, I'm ready to move on and be proud of who I am

Vera 💚 pic.twitter.com/27v25nFViP

— Vera Pauw (@verapauw) July 1, 2022