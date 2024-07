La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y las Ligas Europeas, que representan a más de 1000 clubes en 33 países de todo el continente, han presentado una denuncia conjunta contra Fifa ante la Comisión Europea por la "imposición unilateral" del calendario internacional de partidos.

"El calendario internacional de partidos se encuentra actualmente sobresaturado y es insostenible para las ligas nacionales y para la salud de los jugadores.

Las decisiones adoptadas por la Fifa han favorecido a sus propias competiciones y a sus intereses comerciales", expresa el comunicado conjunto, este martes, de ambas entidades.

En la nota, ambos organismos protestan ya que la Fifa" se ha negado sistemáticamente a incluir a las ligas nacionales y a los sindicatos de jugadores en el proceso de tomas decisiones" y se oponen a que el calendario se decida "de forma unilateral".

El pasado mes de junio los sindicatos de futbolistas de Inglaterra, Francia e Italia ya iniciaron otro procedimiento judicial distinto ante el Tribunal Comercial de Bruselas, y esta denuncia, a la que se suma LaLiga, expondrá que el calendario de partidos "vulnera el Derecho de Competencia de la Unión Europea (UE), y en particular constituye un abuso de posición de dominio".

"Las Ligas Europeas y FIFPRO han informado a la Comisión Europea de su decisión, y colaborarán estrechamente con la Comisión, con las instituciones públicas correspondientes y con las partes interesadas a lo largo de todo el procedimiento de investigación", concluye el comunicado.

Poco después del comunicado inicial, la Fifa recordó que el calendario actual fue aprobado por unanimidad por el Consejo de la Fifa, que está compuesto por representantes de todos los continentes, incluida Europa, y denunció que "algunas ligas europeas están actuando con interés comercial, hipocresía y sin consideración hacia el resto del mundo".

En su opinión, "el calendario actual fue aprobado por unanimidad por el Consejo de la Fifa, que está compuesto por representantes de todos los continentes, incluida Europa, tras una consulta exhaustiva e inclusiva, que incluyó a FIFPRO y organismos de las ligas".

"El calendario de la Fifa es el único instrumento que garantiza que el futbol internacional pueda seguir sobreviviendo, coexistiendo y prosperando junto con el futbol de clubes nacional y continental. Algunas ligas europeas (que son ellos mismos organizadores y reguladores de competiciones) están actuando con interés comercial, hipocresía y sin consideración hacia el resto del mundo", mantiene.

El organismo que preside Gianni Infantino consideró que "esas ligas, aparentemente, prefieren un calendario lleno de amistosos y giras de verano, que a menudo implican extensos viajes por todo el mundo".

"Por contra, la Fifa debe proteger los intereses generales del fútbol mundial, incluida la protección de los jugadores, en todas partes y en todos los niveles del juego", defiende.

#FIFPRO Europe and @EuropeanLeagues will jointly file a formal complaint to the @EU_Commission against FIFA regarding the international match calendar.



