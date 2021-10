La FIFA sancionó a El Salvador con más de 30 mil dólares por “conducta discriminatoria” contra Estados Unidos en el camino a Qatar 2022

Además, agrega que para el próximo duelo del octogonal final ante Jamaica el 12 de noviembre deberá cerrar “los graderíos que están detrás de las porterías“.

Es oportuno mencionar que los aficionados de la selecta dieron de qué hablar increpando a la Selección de México en su hotel de concentración antes/durante de la cita del miércoles pasado en la que tropezaron con goles de Hector Moreno y Raúl Jiménez.

Esa noche en el Cuscatlán al grito de “Al Mundial no vamos pero a México le ganamos” los hinchas arrojaron a la cancha cosas como; bolsas con agua, botellas entre. Tanto así que el central debió detener el partido por momentos.

De ocho las ocho naciones que compiten por sus boletos a la Copa del Mundo, El Salvador ocupa la séptima posición, dos puntos encima del último lugar que es Honduras.

Los reggae boyz siguientes rivales de los salvadoreños van sextos también con 5 puntos. Panamá y Costa Rica se ubican cuartos y quintos con 8 y 6 puntos respectivamente.

Completan la clasificación México en primer lugar, seguido de Estados Unidos y Canadá.

@FIFAcom Mexico vs El Salvador there will be no punishment for El Salvador? just for the screams of the Mexican fans? pic.twitter.com/wTnpdKjdmM

— c p (@cp16064016) October 15, 2021