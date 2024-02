El Inter Miami comenzó la noche del miércoles la temporada 2024 de la MLS en el Chase Stadium con una victoria 2-0 sobre el Real Salt Lake. Después de arribar a mediados del 2023 con una campaña ya iniciada, Messi no fue capaz de rescatar al club de "las garzas" y quedaron fuera de los playoffs.

Sin embargo, para el arranque de esta nueva temporada el equipo de Fort Lauderdale se reforzó en ataque y llevó al delantero uruguayo Luis Suárez para que haga dupla con el argentino ocho veces Balón de Oro.

Suárez se suma entonces a una plantilla en donde también figuran Sergio Busquets y Jordi Alba y el mismo Messi para formar un equipo competitivo que ahora tiene la obligación de ser protagonista en la liga.

Sin embargo, la presencia de tanto jugador de alto perfil también representa un esfuerzo económico importante para el equipo. Tras la llegada de Messi en 2023 se dio a conocer que el argentino recibió un contrato con colaboración de la MLS y Apple, ofreciéndole remuneración en base a las suscripciones del MLS Season Pass.

Según el portal MLS Players, sitio que se encarga de detallar los salarios de todos los futbolistas de la liga, a septiembre de 2023 el argentino Lionel Messi se alzó como el jugador mejor pagado no solo de su equipo, sino, de toda la MLS.

La remuneración de Messi está por encima de los 20 millones de dólares, una cifra muy por encima de los 15 millones que recibe el jugador del Toronto FC Lorenzo Insigne.

El tercero en la lista es el delantero del Chicago Fire, Xherdan Shaqiri con 7 millones 443 mil dólares.

Sin embargo, ningún otro jugador del Inter Miami se acerca a la estratosférica cifra que recibe Lionel. De hecho, Luis Suárez, de quien el salario aún no aparece en el listado pero se reporta que recibiría 1.7 millones, sería el segundo mejor pagado del conjunto de las garzas.

Hasta septiembre de 2023 el segundo mejor pagado era el venezolano Josef Martínez. Ahora, Jordi Alba y Sergio Busquets reciben 1 y 1.5 millones respectivamente.

Todas estas cifras no incluyen las compensaciones que los jugadores puede llevar a obtener por medio de contratos de patrocinio.

