La historia de Dawid Janczyk: De ser mejor que Lewandowski con 19 años a ser encontrado en la calle

La historia comenzó un año antes, en 2005, cuando Janczyk tenía 17 años. Él había realizado pruebas con el Chelsea, al punto que, según palabras del mismo jugador se le ofreció un contrato.

De hecho, existe una foto en donde se le ve junto a Jose Mourinho, sin embargo, tomó su decisión y terminó por firmar por el Legia, que llevó también a Lewandowski como una apuesta para terminar con una racha de 4 años de no ganar la Liga, pero no la principal.

Apenas un año después el Legia era campeón de Liga con una gran temporada Janczyk, quién empezó a ganarle la partida a Lewandowski, al punto que el segundo fue traspasado. “Dawid Janczyk es el mayor talento que hemos tenido en la historia del club”, dijo Lucjan Brychczy, la máxima leyenda del Legia de Varsovia.

En 2007, Janczyk brilló con luz propia en el Mundial sub-20 con Polonia, en donde marcó 3 goles en 4 partidos. Fue incluido en el XI ideal del torneo y fue apenas el segundo jugador que pudo marcarle a la Selección Argentina de el Kun Agüero que terminó por ser campeona.

Tras su buena actuación en el Mundial varios equipos lo buscaron, Chelsea (otra vez), Liverpool y Atlético de Madrid entre ellos. Sin embargo, terminó escogiendo al CSKA Moscú, equipo que puso alrededor de 4.2 millones de euros para quedarse con el jugador.

En Moscú Janczyk se topó con la competencia interna de un equipo que se encontraba en plena forma y de los jugadores Vagner Lowe y Jo Alves. Su lugar se limitó a partidos de Copa y al poco de llegar se fracturó una mano, ahí empezó a beber y no logró recuperarse.

Poco después se marchó cedido a Bélgica, en donde anotó 14 goles en 31 partidos, pero un joven Romelu Lukaku terminó por quedarse con el título de goleador, sin embargo, pese a los buenos números, él ya era alcohólico, y terminó por pelear y discutir con sus entrenadores.

A consecuencia del alcohol, una noche entró coma etílico. Cuando logró recuperar el conocimiento no pudo contenerse: rompió cosas y realizó un escandalo mientras gritaba en ruso, polaco e inglés.

Ya con 29 años, llegó al Sandecja Nowy Sącz, un equipo de segunda división en el cual ya había jugado antes de convertirse en profesional. El día de su presentación, afirmó estar sobrio por primera vez en siete años. La etapa en el equipo no duró mucho, sin embargo, logró ganar la Liga y subir a Primera División.

Entre 2016 y 2018 empezó a escribir su autobiografía a modo de terapia para su rehabilitación, la tituló “Mi confesión”.

“Si pudiera cambiar algo sería no ir al CSKA. Allí empecé a beber y eso destruyó mi vida. Compraba vodka y me iba a beber en mi casa en pijama. Si no hubiera ido a Rusia, quizás en vez de contar cómo lucho con mi adición al alcohol, contaría cómo fui campeón de Europa League” cuenta.

Hoy en día, con 34 años continua con su lucha, ha tenido que ser auxiliado tras ser visto en las calles y ha pasado por cerca de 6 equipos de futbol amateur entre Polonia y Alemania.

Robert Lewandowski por su parte, firmó una brillante carrera con su paso en el Borussia Dortmund y últimamente con el Bayern de Múnich