La historia de la aficionada inglesa que fingió estar enferma para ir a la semifinal Inglaterra vs. Dinamarca y acabó despedida

La victoria de Inglaterra sobre Dinamarca en las semifinales de la Euro 2020 quedará para siempre en la memoria de la fotógrafa Nina Farooqi de 37 años, porque perdió su empleo tras haberse reportado enferma en su trabajo.

La fortuna no estuvo de su lado ese día porque cuando Inglaterra marcó el gol del empate ante Dinamarca las cámaras enfocaron hacia donde estaba ella y su amiga. La imagen apareció en la cámaras gigantes del estadio Wembley y mostraron cuando ella celebraba eufórica con su acompañante.

Su historia se hizo viral de inmediato por la forma en que celebraron y Farrooqi admitió a la prensa inglesa que mintió porque su amiga consiguió los boletos de último momento y creía poco probable que su jefe le diera permiso para faltar por el poco personal que había en su empresa.

Entonces fingió estar enferma para viajar desde Ilkley, West Yorkshire, hacia Londres para presencia un juego histórico, porque pudo apreciar la clasificación de Inglaterra a su primera final en una Eurocopa.

Farooqi contó a los medios que había ideado el plan perfecto. A la hora del almuerzo avisó a su jefe que se sentía mal y le pidió permiso para ir a casa, pero en realidad viajó a Leeds para tomar un tren hacia Londres y llegar justo a tiempo a Wembley.

Con lo que no contaba fue con que la enfocaran en la televisión. Su celebración fue escandalosa que no pasó desapercibida por los camarógrafos. En medio de toda la algarabía revisó su celular y vio que su imagen ya circulaba en las redes.

Volvió a Leeds pensando que nadie de su empresa la había visto, pero al día siguiente, en la mañana, le llamó su jefe para decirle que no volviera. Que no era necesario y estaba despedida.

“Me dijeron que me habían visto por televisión, y decidí contarles por qué lo hice. Pero no obtuve ninguna empatía por su parte, me dijeron que eso era todo y que estaba despedida”, contó.

La fotógrafa le contó al Daily Telegraph: “Hay un poco de arrepentimiento, nadie quiere que lo despidan, pero también habría odiado perderme el juego. Lo volvería a hacer”.

Farooqi pasa gran parte de su trabajo en estadios como fotógrafa de la Superliga Femenina Inglesa. Es aficionada al futbol. Aseguró que el pase de su selección no ocurre desde 1996.

⚽Nina Farooqi's euphoria when Harry Kane scored England's winner was clear to see on Wednesday night

But less than 12 hours later she was brought right back down to earth by a phone call from her boss.

Read more here: https://t.co/Vxow8GGDGl pic.twitter.com/TYyqWzcULo

— The Telegraph (@Telegraph) July 9, 2021