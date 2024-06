Una histórica victoria sobre Portugal, campeona en la edición de 2016, consiguió la Selección de Georgia este miércoles 26 de junio en la Eurocopa 2024 de Alemania.

Portugal, que ya estaba clasificada a los octavos de final, salió al campo con Cristiano Ronaldo como su líder y capitán, pero se dio el lujo de hacer rotaciones en su once ante una Georgia que buscaba el milagro de finalizar como uno de los mejores terceros.

Fue al minuto dos cuando el hombre estrella del Napoli, Kvaratskhelia, adelantó a la selección georgiana en un contragolpe letal que dirigió Mikautadze.

El tanto desató el júbilo de Georgia y entró en la lista de los cinco goles más rápidos en la historia del torneo.

Sobre la media hora de compromiso llegó una de las acciones más comentadas, ya que Cristiano Ronaldo terminó siendo amonestado con una tarjeta amarilla cuando al cobro de un tiro de esquina un defensor georgiano le jaló la camiseta y el portugués reclamó airadamente un penal, pero el árbitro no tomó en consideración su queja.

Sobre el 55' la noche en Alemania se hizo más alegre para los georgianos ya que con ayuda del VAR el árbitro cobró un penal que Mikautadze convirtió para hacer soñar a los suyos.

En el 66' Ronaldo fue sustituido y la máxima leyenda portuguesa se retiró molesto al no poder marcar ya por tercer partido consecutivo en la Eurocopa 2024.

Con el 2-0 final Georgia hizo historia al clasificar a los octavos de final y se medirá contra España.

Cristiano Ronaldo is displeased with the decision.pic.twitter.com/oBeGyTicR5