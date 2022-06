La importante ventaja económica de la Premier League sobre el resto de Ligas: 448,49 millones de euros en fichajes

Esos 448,99 millones de euros representan el 37,11 por ciento del total del gasto en fichajes de todos los clubes de las cinco grandes Ligas. La Serie A italiana, la Bundesliga alemana, la Ligue 1 francesa y LaLiga Santander, quedan muy por detrás de ese porcentaje.

En total, desde que comenzó el mercado de verano, se han hecho 122 movimientos con un valor total de 1.208,508 millones de euros. De ellos, aparte de los 448,49 de la Premier League, 284,388 corresponden a la Serie A (23,53 por ciento); 218,68 a la Bundesliga (18,09 por ciento); 141,80 a LaLiga Santander (11,73 por ciento); y 115,15 a la Ligue 1 (9,52 por ciento).

Aún queda tiempo antes del cierre del mercado para igualar las cuentas, pero, por el momento, la Premier League arrasa. Y, al ritmo actual, puede acercarse a los 1.300 millones de euros que gastó el pasado curso en transferencias.

La liquidez de la que disponen los clubes de la Premier League responde a los ingresos que consiguen por los derechos televisivos repartidos de forma muy equitativa y a un alto porcentaje de propietarios millonarios con capacidad de impulsar un mayor gasto.

Nombres como el del tailandés Ayawatt Srivaddahanaprabba (Leicester), los británicos Joe Lewis y Daniel Levy (Tottenham), el egipcio Nassef Sawiris (Aston Villa), el estadounidense Stan Kroenke (Arsenal) o el árabe Sheik Mansour, aportan más liquidez a los equipos británicos.

Por eso, entre el ‘top ten’ de fichajes más caros de lo que va de verano, los clubes de la Premier League aportan seis nombres: Darwin Núñez, del Benfica al Liverpool por 75 millones de euros; Erling Haaland, del Dortmund al City por 60; Fábio Vieira, del Oporto al Arsenal por 35; Nayef Aguerd, del Rennes al West Ham, también por 35; Brenden Aaronson, del Salzburgo al Leeds por 32,84; y Diego Carlos, del Sevilla al Aston Villa por 31.

