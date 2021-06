La negociación con Leo Messi va bien, dice el presidente del Barcelona

“Esto va en conversaciones con representantes de Leo. Ya lo dije el otro día, va bien y esperamos que sigan progresando”, afirmó el presidente azulgrana durante la presentación como nuevo jugador barcelonista del joven central Eric García.

Laporta aseguró que la operación para retener a Messi no depende de la auditoría que lleva a cabo el club para conocer el estado exacto de las finanzas de la entidad.

“Más o menos, el resultado del ejercicio ya lo tenemos controlado, la auditoría cuando la terminemos en julio nos dará más datos, pero para esta operación en concreto, ya habíamos hecho una reserva, o habíamos preparado una estrategia”, aseguró Laporta.

Today is a historic day for Barça, as we are welcoming @ericgm3, a very talented player trained at La Masia, and who loves the Club. Welcome back home! #EricCuler pic.twitter.com/logNxyMMb6

— Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) June 1, 2021