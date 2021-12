La policía de India detiene a un hombre que robó un reloj de Maradona

El organismo añadió que en esa pieza de edición limitada a una unidad, que costaba unos 26.500 dólares y tenía una foto del argentino grabada en la parte de abajo del reloj, aparecía su firma y su camiseta número diez.

“Aunque hay muchas ediciones limitadas de relojes, este estaba personalizado para Maradona”, señaló a la AFP el superintendente de policía de la ciudad de Sivasagar, Rakesh Roushan, según la información recibida de las autoridades de Dubai.

Maradona, uno de los mejores futbolistas de la historia, murió en noviembre de 2020 a los 60 años de edad.

Las autoridades del estado de Assam afirmaron que la policía local detuvo al acusado, después de recibir una información de sus homólogos en Dubai.

La policía informó que el detenido negó las acusaciones, añadiendo que había regresado a Assam en agosto para atender a su padre enfermo.

In an act of international cooperation @assampolice has coordinated with @dubaipoliceHQ through Indian federal LEA to recover a heritage @Hublot watch belonging to legendary footballer Late Diego Maradona and arrested one Wazid Hussein. Follow up lawful action is being taken. pic.twitter.com/9NWLw6XAKz

