¡La Premier League no se cancela! El Liverpool deberá esperar para coronarse

La Premier está dando los pasos necesarios para dar luz verde al Proyecto Reinicio, que pretende la reanudación de la competición a principios de junio, para intentar terminarla antes del 31 de julio, dejando agosto libre para las competiciones de la UEFA.

En un comunicado, la liga inglesa ha reiterado que solo reanudará los entrenamientos y la competición cuando lo recomiende el Gobierno, las autoridades sanitarias y después de consultarlo con los jugadores y entrenadores.

Además, la Premier celebra que el Gobierno haya creado un grupo médico de trabajo centrado en el deporte de élite.

Durante la reunión, que se extendió más de cuatro horas, los clubes ingleses discutieron la posibilidad de utilizar una sede única para jugar los 92 encuentros que restan de la competición, aunque, según la prensa inglesa, no todos están de acuerdo con esta medida.

At a meeting of Shareholders, clubs discussed possible steps to resume the 2019/20 season

The League and clubs will only return to training and playing with Government guidance, under expert advice and after consultation with players and managers

More: https://t.co/GJr8UN1Kzb pic.twitter.com/b5TjUkKcxp

— Premier League (@premierleague) May 1, 2020